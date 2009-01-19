C++/C# программист, опыт 5 лет

Квалификация:

- опыт разработки программного обеспечения - 5 лет

- полный цикл жизни ПО, от проектирования до релиза с последующей поддержкой

- работа в команде с использованием систем контроля версий (SVN, Alienbrain)

- языки программирования: С++, C++/CLR, C#

- среды разработки: Visual Studio (6, .NET 2003, .NET 2005), Borland C++Builder

- доп. инструментарий: Compuware DevPartner Studio, Intel C/C++ Compiler, Macrovision InstallShield

- ОС: Windows 95, 98, ME, 2000, 2003, XP, Vista, базовое знание FreeBSD

API и технологии:

* WinAPI/PlatformSDK

* DirectX

* Windows Media SDK

* OpenGL

Навыки работы:

- разработка значительного количества ПО с достаточно различающимися технологиями, реализациями и конечными целями

- объектно-ориентированный стиль высокого уровня, документирование кода с помощью doxygen

- практический опыт разработки GUI

- Autodesk FBX SDK

- базовые знания Autodesk 3ds max, Autodesk MotionBuilder, Adobe Photoshop

Иностранный язык:

- английский технический - свободное чтение технической документации