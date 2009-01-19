Квалификация:
- опыт разработки программного обеспечения - 5 лет
- полный цикл жизни ПО, от проектирования до релиза с последующей поддержкой
- работа в команде с использованием систем контроля версий (SVN, Alienbrain)
- языки программирования: С++, C++/CLR, C#
- среды разработки: Visual Studio (6, .NET 2003, .NET 2005), Borland C++Builder
- доп. инструментарий: Compuware DevPartner Studio, Intel C/C++ Compiler, Macrovision InstallShield
- ОС: Windows 95, 98, ME, 2000, 2003, XP, Vista, базовое знание FreeBSD
API и технологии:
* WinAPI/PlatformSDK
* DirectX
* Windows Media SDK
* OpenGL
Навыки работы:
- разработка значительного количества ПО с достаточно различающимися технологиями, реализациями и конечными целями
- объектно-ориентированный стиль высокого уровня, документирование кода с помощью doxygen
- практический опыт разработки GUI
- Autodesk FBX SDK
- базовые знания Autodesk 3ds max, Autodesk MotionBuilder, Adobe Photoshop
Иностранный язык:
- английский технический - свободное чтение технической документации