Режиссёр монтажа, видео-оператор в Государственном Центре Современного искусства (ГЦСИ ) Москва www.ncca.ru
Видео-оператор ООО "Медиа групп" www.openspace.ru
Видео-оператор в Центре Современного искусства Винзавод (ЦСИ) www.winzavod.ru
Видео-оператор проекта GOOGLe и Forbes "Бизнес прект 2010" www.google.com
Режиссёр монтажа,Видео-оператор показов дизайнерской одежды INSHADE 2008, 2009, 2010, 2011
Видео-оператор Международного соревнования по сценическому фехтованию в Берлине
Режиссёр монтажа, Видео-оператор Всероссийского танцевального фестиваля "Лава" (финал)
Режиссёр монтажа, Видео-оператор Серия лекций для Института Goethe в Москве www.goethe.de
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