spylancer

Олег spylancer

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Режиссёр монтажа, видео-оператор в Государственном Центре Современного искусства (ГЦСИ ) Москва www.ncca.ru

Видео-оператор ООО "Медиа групп" www.openspace.ru

Видео-оператор в Центре Современного искусства Винзавод (ЦСИ) www.winzavod.ru

Видео-оператор проекта GOOGLe и Forbes "Бизнес прект 2010" www.google.com

Режиссёр монтажа,Видео-оператор показов дизайнерской одежды INSHADE 2008, 2009, 2010, 2011

Видео-оператор Международного соревнования по сценическому фехтованию в Берлине

Режиссёр монтажа, Видео-оператор Всероссийского танцевального фестиваля "Лава" (финал)

Режиссёр монтажа, Видео-оператор Серия лекций для Института Goethe в Москве www.goethe.de

и.т.д.