Требуется специалист для продвижения сайта в топ 5 яндекса по запросам озеленение, благоустройство ,озеленение и благоустройство ,благоустройство и озеленение . Только Москва, МО просьба написать сумму и срок реализации ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется специалист для создания 2 ух сайтов , с выводом в топ 10 илил 5 яндекса (тематика строительство. укладка брусчатки и озеленение) Варианты isq 462-872-860 Россия Москва, МОСайты «под ключ»27 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется на работу специалист для создания двустраничных сайтов для взрослых сроком на один месяц. Строго только Москва icq 462-872-860Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется создать двустраничный сайт для взрослых. Только Москва!от 800р за сайт. isq 462872860Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется специалист для создания двустраничных развлекательных cайтов. Только Москва! 1000р за сайт. isq 462872860Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется специалист для создания двустраничных развлекательных cайтов. Только Москва! 1000р за сайт. isq 462872860Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
5 лет назад
Все в срок, приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
Приятно сотрудничать, толковый парень, умеет находить все плюсы и минусы в своем деле ,всем советую