spyxxx

Артем spyxxx

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

pankov-anton
Антон 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Создание сайта
Все в срок, приятно сотрудничать.
Приятно сотрудничать, толковый парень, умеет находить все плюсы и минусы в своем деле ,всем советую
Ответный отзыв