профессионал базы данных,MS SQL Server 2000-12, Access, немного php, mysql

1.MS SQL Server 2000/2005/2008 R2/2012 платформы 32bit(x86) и 64bit (i64,x64) - опыт с 2001года

a) только логическое (не физическое) удаление - записи помечаются как удаленные, прописывается дата, время, логин пользователя и объяснение пользователя, почему он удалил данную запись - это существенно облегчает исправление ошибок и администрирование.

b) сохранение истории работы пользователей

c) применение уникальных ключей (но не GUID'ов - с ними Access тяжело работает) для записей всех существенных таблиц - для того чтобы протоколировать/показывать историю по каждой записи и для синхронизации данных разных серверов.

d) Аудит базы данных (периодические проверки записей и контроль выполнения всех установленных логических условий как внутри записей одной таблицы так и между записями в разных таблицах - с отправлением сигналов лицам, ответственным за редактирование данных участков)

e) Собственный механизм репликации баз данных MSSQL (обмен пакетами экспорта-импорта, что позволяет объединить в территориально распределенные базы данных, для которых стандартная репликация невозможна из-за того, что сервера не имеют постоянной видимости)

f) Эффективное администрирование баз данных MSSQL (тщательное ведение бекапов, проверка бекапов, восстановление баз данных, анализ и прогноз роста баз данных, ежедневное скриптование всех объектов баз/джобов/прав пользователей, оперативное выявление изменений)

g) Собственный механизм LogShipping'а (перенос бекапов лога с рабочего сервера на резервные сервера, создание базы "Зеркало" для моментальной замены в случае выхода из строя рабочей БД, Создание ежедневной "Копии рабочей базы" для тестирования модификаций и построения тяжелых отчетов)

h) Закрытие периодов в таблицах, чтобы пользователи не могли внести изменения в записи, принадлежащие периодам, по которым сдана отчетность.

i) Оперативность системы оповещений (настройка оповещений через электронную почту без установки на сервере тяжелого почтового клиента типа Outlook). Настройка оповещений о событиях на администрируемых серверах, приходящих на сотовый телефон ввиде SMS.

j) Шифрование/дешифрование столбцов конфиденциальных данных

k) Автоматическая установка экземпляров MS SQL, скрипты развертывания приложения на удаленных машинах.

l) Собственная система мониторинга состояния SQL сервера (выполнение джобов, параметров сервера, параметров баз данных, размеры таблиц и файловых групп, изменение скриптов представлений и хранимых процедур, изменение прав пользователей и групп).

2.MS Access .../97/2000/2002XP/2003/2007/2010 - опыт с 1994года

a) автоматическое обновление версии на клиентских местах почти не заметное пользователю

b) дружественный интерфейс, позволяющий пользователю работать эффективно и с удовольствием.

c) собственный обработчик ошибок (протоколирующий все мелочи для анализа разработчика, но не надоедающий пользователю)

d) по желанию клиента - многоязычный интерфейс.

e) ИЗОЩРЕННЫЕ отчеты - как в самом Access, так и построенные из Access в формате .html для выкладывания на сайте или отправке по эл.почте. (Динамические отчеты и Отчеты с визуальными эффектами), а также экспорт в Word, Excel.

f) Анализатор кода и создание автоматического технического описания версии - это очень помогает быстро разобраться в чужом коде или найти причину багов и вернуть кусок из правильной версии.

g) Средства автоматического тестирования для замеров производительности UI. Эмуляция работы пользователей для целей тестирования.

h) Взаимодействие с другими офисными приложениями Outlook,Excel,Word.

3.Операционные системы ..,Windows 2000, Windows 2000 Server, XP, 2003 Server, 2008 Server, Windows7, Windows8 - опыт с операционными системами в корпоративной среде с 2000года

a) Инсталяция, настройка, обучение пользователей

b) Установка сервис паков, небольшое администрирование AD, настройки счетчиков производительности, работа с журналами, тонкие настройки реестра.

с) Анализ операционной системы и выполнение действий через MS SQL и VBScript.

Разработка высокопроизводительных конфигурации SQL серверов и эффективных интуитивно-понятных пользовательских интерфейсов - за что меня всегда хвалят заказчики.

Выполнение работ четко в срок.

Гарантия на программные модули (бесплатное исправление обнаруженных багов).

Поддержка программного продукта, в том числе с помощью удаленного доступа в городах России и за рубежом.

Стандартные ставки (скидки для крупных проектов):

программирования = 1000 руб/час (~ 29$ в час)

обсуждения,составление ТЗ,консультации = 500 руб/час (~14$ в час)