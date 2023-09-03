Любитель своей работы, берет дешево...

Мой аккаунт потерян после многих лет работы в Макдональдсе , пришлось создать новый так , как пошло сокращение персонала , а кушать хочется... Что уж я то о своей жизненной ситуации . Как работник имею интересный подход к каждой проблеме и общему плану результата , имею средний опыт и откликаюсь на заявки только тогда , когда уже сделал набросок того , что я должен сделать . Звучит как заезженная реплика к резюме.. но это не отменяет то что по другому меня как сотрудника не описать , надеюсь вы выберете меня посмотрев на мое портфолио .