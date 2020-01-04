Академический рисунок и живопись, графический дизайн, иллюстрация, каллиграфия, фото, видео
Профессиональный художник и дизайнер. Опыт работы 33 года. Работаю в области академического рисунка и живописи, а так же свободно владею пакетом графических программ от компании Аdobe, и программами видеомонтажа названной компании плюс компании Blackmagic Design.
Условия сотрудничества:
• Обсуждаем детали к ТЗ, оговариваем сроки
• Предоплата 50%
• Разработка дизайна/Внесение правок в течении оговоренного срока
• Оплата оставшихся 50% суммы за проект
• Отправка исходников
E-mail: [email protected]
Skype: [email protected]
или viber, wahtsapp или telegram +7 913 745 66 49
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