Академический рисунок и живопись, графический дизайн, иллюстрация, каллиграфия, фото, видео

Профессиональный художник и дизайнер. Опыт работы 33 года. Работаю в области академического рисунка и живописи, а так же свободно владею пакетом графических программ от компании Аdobe, и программами видеомонтажа названной компании плюс компании Blackmagic Design.

Условия сотрудничества:

• Обсуждаем детали к ТЗ, оговариваем сроки

• Предоплата 50%

• Разработка дизайна/Внесение правок в течении оговоренного срока

• Оплата оставшихся 50% суммы за проект

• Отправка исходников

E-mail: [email protected]

Skype: [email protected]

или viber, wahtsapp или telegram +7 913 745 66 49