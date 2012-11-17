Апрель 2005 — по настоящее время
ЗАО "Eagle Dynamics"
программист
- проектирование архитектуры ядра игры;
- разработка компонентов ядра;
- анализ рынка современных технологий;
- разработка графических эффектов;
- разработка математической базы;
- внедрение новых технологий (архитектурных и графических);
- внедрение и работа с кодом сторонних продуктов;
- разработка утилит для ускорения рабочего процесса;
Октябрь 2004 — апрель 2005
ООО "СК АЛ-СОФТ"
программист
- проектирование модуля графического представления данных обследований;
- разработка компонентов модуля;
- разработка модуля обмена данными с СУБД Oracle;
- разработка индивидуальных компонентов по требованию заказчика;
- работа с заказчиком;
- разработка графического интерфейса;
Ноябрь 2002 — май 2004
РЦА "Невское кольцо"
программист
- проектирование и разработка модуля регистрации участников заездов;
- проектирование и разработка модуля контроля прохождения автомобилями контрольных радиоточек;
- работа с СУБД Microsoft SQL Server;
- разработка графического интерфейса;
Ключевые навыки
Языки программирования:
C/C++, C#, Python, Lua, SQL.
Операционные системы:
Windows, Linux
Графические библиотеки:
OpenGL, DirectX.
Системы сборки:
make, scons
Пакеты 3D моделирования:
3D Studio Max, Blender.
Системы контроля версий:
SVN, mercurial, git.