sqwesa

Алексей sqwesa

 
41 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Прикладной программист \ программист графики

Апрель 2005 — по настоящее время

ЗАО "Eagle Dynamics"

программист

- проектирование архитектуры ядра игры;

- разработка компонентов ядра;

- анализ рынка современных технологий;

- разработка графических эффектов;

- разработка математической базы;

- внедрение новых технологий (архитектурных и графических);

- внедрение и работа с кодом сторонних продуктов;

- разработка утилит для ускорения рабочего процесса;

Октябрь 2004 — апрель 2005

ООО "СК АЛ-СОФТ"

программист

- проектирование модуля графического представления данных обследований;

- разработка компонентов модуля;

- разработка модуля обмена данными с СУБД Oracle;

- разработка индивидуальных компонентов по требованию заказчика;

- работа с заказчиком;

- разработка графического интерфейса;

Ноябрь 2002 — май 2004

РЦА "Невское кольцо"

программист

- проектирование и разработка модуля регистрации участников заездов;

- проектирование и разработка модуля контроля прохождения автомобилями контрольных радиоточек;

- работа с СУБД Microsoft SQL Server;

- разработка графического интерфейса;

Ключевые навыки

Языки программирования:

C/C++, C#, Python, Lua, SQL.

Операционные системы:

Windows, Linux

Графические библиотеки:

OpenGL, DirectX.

Системы сборки:

make, scons

Пакеты 3D моделирования:

3D Studio Max, Blender.

Системы контроля версий:

SVN, mercurial, git.

PythonOracleLinuxOpenGLGitSQL