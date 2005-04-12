Копирайтер

Занимаюсь копирайтингом и рерайтингом. Сделаю качественный и быстрый набор текста в формате Word с документов, книжных записей, сканов. Расшифрую аудио и видеозаписи, фотографии любого формата. Проверю и отредактирую авто-переводы (тексты, переведенные google или яндекс).

Я аккуратно и вежливо обращаюсь к заказчику, учитывая все требования и пожелания. Ответственно отношусь к своей работе, используя все правила орфографии и пунктуации. Выполняю заказы в назначенный срок.

Для заказа Вам необходимо отправить документ/файл мне на почту, сообщить о своих требованиях и желаниях и мы обсудим сроки выполнения работы.

Буду рада сотрудничеству!