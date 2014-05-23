Frontend / Backend разработчик
Навыки:
• Разработка frontend/backend сайтов (включая выполнение «с нуля»).
• Разработка/адаптация/модификация макетов для сайтов.
• Вёрстка по стандартам HTML 5/CSS 2/3 (включая использование препроцессоров LESS/SASS).
• Клиентское программирование JS/jQuery.
• Дизайн БД (MySQL)
• Клиент-серверное программирование (AJAX).
• Настройка/разработка/модификация web-сервисов.
• Интенсивное использование RAD-инструментов (IDE/frameworks/CMS Joomla), модификация, компоновка и адаптация third-party компонентов для решения конкретных задач.
• Работа с системами контроля версий (Git).
• Английский язык — свободное чтение документации, разговорный на базовом уровне.
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