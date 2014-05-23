srgg6701

Сергей srgg6701

 
43 годаРоссия/Ростов-на-Дону
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Frontend / Backend разработчик

Навыки:

• Разработка frontend/backend сайтов (включая выполнение «с нуля»).

• Разработка/адаптация/модификация макетов для сайтов.

• Вёрстка по стандартам HTML 5/CSS 2/3 (включая использование препроцессоров LESS/SASS).

• Клиентское программирование JS/jQuery.

• Дизайн БД (MySQL)

• Клиент-серверное программирование (AJAX).

• Настройка/разработка/модификация web-сервисов.

• Интенсивное использование RAD-инструментов (IDE/frameworks/CMS Joomla), модификация, компоновка и адаптация third-party компонентов для решения конкретных задач.

• Работа с системами контроля версий (Git).

• Английский язык — свободное чтение документации, разговорный на базовом уровне.

JavascriptMySQLHTMLCSSJoomlajQueryAjaxSASSGit