srjoke

Сергей srjoke

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
для связи: [email protected]

Отзывы заказчиков

czart
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Перерисовать две картинки (изменить цвет)
Сделал все быстро и четко! Цена низкая... Очень понравилось работать с этим человеком...