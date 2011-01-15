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Сергей
srjoke
srjoke
35 лет
14 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
1 отзыв
для связи:
[email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Владимир Сосоев
czart
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Перерисовать две картинки (изменить цвет)
Сделал все быстро и четко! Цена низкая... Очень понравилось работать с этим человеком...
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Отзывы заказчиков
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