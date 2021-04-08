Frontend-разработчик
О себе: Я Web-разработчик. Создаю web-интерфейсы приложений, а также Api для них
Профиль на github: srvds8080
Профиль на Хабр.Карьера: https://career.habr.com/srvds8080
Сайт: https://srvds8080.xyz
Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость
Ключевые навыки: Адаптивная верстка,React, TypeScript, JS, HTML, CSS, webpack, Git, Linux, Nginx, MongoDB, Node.js, Express.js, JavaScript.
О работе: Выполню работу качественно и в срок. Исправлю все замечания согласно брифу бесплатно, в короткий срок.
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