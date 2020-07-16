Диктор с энергичным и естественным голосом

Если вы в поисках диктора с добрым, естественным, внушающим доверие голосом, то я тот, кто сможет вам помочь!Я действующий ведущий мероприятий с опытом ведения на ТВ. Озвучивал рекламные ролики для международных корпораций.Аудиозапись веду строго в максимальном качестве, с обработкой на оборудовании высоких стандартов.Вы получите самый приятный сервис, который диктор может вам предоставить!