ss-liva-ya

Мария Тучина ss-liva-ya

 
35 летРоссия/Ставрополь
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Приведу в порядок Ваш текст – исправлю грамматические, стилевые, фактические ошибки, "корявости", если надо – поработаю над его композицией и структурой.

Филологическое образование (магистратура по направлению "Русский язык").

Обладаю языковым и эстетическим чутьем. Высокая грамотность.

За два года корректорского стажа успела поработать с текстами самых разных форматов и тематик – монографии, учебники, техническая документация, публицистика, путеводители, сборники статей, юридические документы, отзывы об автомобилях, фантастический роман в трех частях :).

Иногда, для разнообразия, пишу грамотные и интересные тексты на заказ.

Копирайтинг
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Редактирование и Корректура
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