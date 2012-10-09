Приведу в порядок Ваш текст – исправлю грамматические, стилевые, фактические ошибки, "корявости", если надо – поработаю над его композицией и структурой.

Филологическое образование (магистратура по направлению "Русский язык").

Обладаю языковым и эстетическим чутьем. Высокая грамотность.

За два года корректорского стажа успела поработать с текстами самых разных форматов и тематик – монографии, учебники, техническая документация, публицистика, путеводители, сборники статей, юридические документы, отзывы об автомобилях, фантастический роман в трех частях :).

Иногда, для разнообразия, пишу грамотные и интересные тексты на заказ.