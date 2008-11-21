ss20

Сергей Супрун ss20

 
43 годаУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Работа с cvs файлами

    $10

    Добрый день. Есть 2 файла в формате cvs. структура приметно такая File 1 3703758;Переговори пройшли успішно#0 3744013;Зробіть одного з Ваших гравців лідером списку бомбардирів#0 4086846;Плата за австрійських гравців#0 4310388;Для лікування надриву м'язи потрібно близько двох тижнів.#0 File 2 3703758;Negotiations successful#0 3744013;Get one of your ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Бесплатная онлайновая браузерная игра

    Есть интерес воплотить замысел в жизнь. Игра по типу: Икариам, Травиан, Война племен, Ogame Интересует полный пакет услуг - разработка, тех поддержка и пр. Резюме игры предоставляю по требованию. Жду на почту Ваших предложений *(цена, сроки, каким должно ...

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настройка VPS под Vbulletin

    Привет, собственно вопрос в следующем. есть VPS (htt_p://server.hostpro.ua/ru/server_ukraina.html) Тариф VPS-Maxi Есть форум Vbulletin и еще 5 примерно небольших сайтов. Настройка была произведена apache + nginx - но вот все равно все работает с натяжкой. Статистика посетителей доступна по ...

    NginxApache
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание программы для обработки csv/txt файлов

    $50

    Необходимо создание программы для удобства перевода файлов *.csv/txt пример расположения текста, который разделен знаком "|" и иногда "". IDS_EA_MAIL_TITLE_1|Your Translation|Modification de la composition de l'équipe|Aufstellung geändert|Cambiamento di formazione|Cambio en el equipo|Zmiana w druzynie||| интересует возможность вывода ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Модуль для Vbulletin

    $20

    Есть сумма, которую необходимо платить за хостинг. Так вот, хочу модуль сделать чтобы на главной форму видно было к примеру: необходимая сумма за месяц - х | оплачено - y (%) необходимая сумма за год - х ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перегнать базу с SmallNuke на DLE 7.0

    $50

    Привет, есть сайт на SmallNuke. Есть задача максимально информацию перекинуть на ДЛЕ7.0 я так понимаю, что нужно конвертование баз данных. Так же хотелось бы максимально передать ПР/ТИЦ (правда они не высоки но тем не менее)

    DLE
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Antileech для DLE7.0

    $50

    Есть файловый архив на сервере (nginx/0.5.8), на котором не выполняются скрипты.... вообще ничего. Только качаются файлы :) Так вот - задача какая - создание Antileech/ создание уникальной ссылки с периодом жизни 3-4 часа, с возможным изменением, ...

    Nginx
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль WishList для DLE 7.0

    Есть такой сайт - http://www.fm-premium.com/ Там есть раздел Wishbox, собственно хотелось бы подобную реализацию на DLE 7.0 или даже лучше :) Админка приветствуется, легкость изменения/добавления/удаления контента приветствуется. Блок Топ - тоже нужен. Жду с нетерпением, пож-ста указывайте сроки, ...

    DLE
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Настройка VPS под Vbulletin
Мы сработались
Отличный сервис по приятной цене.
Ответный отзыв
devildevil
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Приватно для devildevil
Снова хорошее сотрудничество рекомендую
Дмитрий все сделал в срок и согласно моим предпочтениям. Спасибо. Приятно работать.
Ответный отзыв
devildevil
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Работа с cvs файлами
Адекватный заказчик, с оплатой не тянет, общаться с ним приятно
Дмитрий проявил себя с лучшей стороны как разработчик. Моё ТЗ было проанализировано, доработано с учетом опыта исполнителя и выполнено в срок. Всем кто с ним будет работать - советую посвящать разработчика в детали. Дмитрий прекрасно анализирует ситуацию и выбирает максимально удобный функционал.
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goodkoal
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$21
9 баллов
14 лет назад
Создание программы для обработки csv/txt файлов
Сергей ответственно подошел к описанию Т.З., и данный проект получил продолжение. Хотя начинался с довольно малой суммы! Проект был не сложный, но мой вариант привлек эргономичностью, которая понравилась Сергею.
Задание выполнено точно по требованию, даже больше и лучше :), за что премногоблагодарен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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VipiCreator
Сергей 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов(-1)
$40
10 баллов
15 лет назад
Модуль WishList для DLE 7.0
Замечательный заказчик и очень приятный в общении человек. Чётко знает чего хочет. С оплатой проблем не возникло.
Спасибо за выполненную работу. Приятный в общении человек и специалист
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