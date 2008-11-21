Необходимо доработать программное обеспечение - cvs редактор
- $20Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Добрый день. Есть 2 файла в формате cvs. структура приметно такая File 1 3703758;Переговори пройшли успішно#0 3744013;Зробіть одного з Ваших гравців лідером списку бомбардирів#0 4086846;Плата за австрійських гравців#0 4310388;Для лікування надриву м'язи потрібно близько двох тижнів.#0 File 2 3703758;Negotiations successful#0 3744013;Get one of your ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть интерес воплотить замысел в жизнь. Игра по типу: Икариам, Травиан, Война племен, Ogame Интересует полный пакет услуг - разработка, тех поддержка и пр. Резюме игры предоставляю по требованию. Жду на почту Ваших предложений *(цена, сроки, каким должно ...Разработка игр6 заявокЗакрыт14 лет назад
Привет, собственно вопрос в следующем. есть VPS (htt_p://server.hostpro.ua/ru/server_ukraina.html) Тариф VPS-Maxi Есть форум Vbulletin и еще 5 примерно небольших сайтов. Настройка была произведена apache + nginx - но вот все равно все работает с натяжкой. Статистика посетителей доступна по ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Необходимо создание программы для удобства перевода файлов *.csv/txt пример расположения текста, который разделен знаком "|" и иногда "". IDS_EA_MAIL_TITLE_1|Your Translation|Modification de la composition de l'équipe|Aufstellung geändert|Cambiamento di formazione|Cambio en el equipo|Zmiana w druzynie||| интересует возможность вывода ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $20
Есть сумма, которую необходимо платить за хостинг. Так вот, хочу модуль сделать чтобы на главной форму видно было к примеру: необходимая сумма за месяц - х | оплачено - y (%) необходимая сумма за год - х ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $50
Привет, есть сайт на SmallNuke. Есть задача максимально информацию перекинуть на ДЛЕ7.0 я так понимаю, что нужно конвертование баз данных. Так же хотелось бы максимально передать ПР/ТИЦ (правда они не высоки но тем не менее)Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть файловый архив на сервере (nginx/0.5.8), на котором не выполняются скрипты.... вообще ничего. Только качаются файлы :) Так вот - задача какая - создание Antileech/ создание уникальной ссылки с периодом жизни 3-4 часа, с возможным изменением, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Есть такой сайт - http://www.fm-premium.com/ Там есть раздел Wishbox, собственно хотелось бы подобную реализацию на DLE 7.0 или даже лучше :) Админка приветствуется, легкость изменения/добавления/удаления контента приветствуется. Блок Топ - тоже нужен. Жду с нетерпением, пож-ста указывайте сроки, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен15 лет назад