Добрый день. Есть 2 файла в формате cvs. структура приметно такая File 1 3703758;Переговори пройшли успішно#0 3744013;Зробіть одного з Ваших гравців лідером списку бомбардирів#0 4086846;Плата за австрійських гравців#0 4310388;Для лікування надриву м'язи потрібно близько двох тижнів.#0 File 2 3703758;Negotiations successful#0 3744013;Get one of your ...