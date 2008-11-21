Привет, есть сайт на SmallNuke. Есть задача максимально информацию перекинуть на ДЛЕ7.0 я так понимаю, что нужно конвертование баз данных. Так же хотелось бы максимально передать ПР/ТИЦ (правда они не высоки но тем не менее)