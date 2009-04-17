Spirin's Spirit (SS)

Здравствуйте. Приветствую вас на своей страничке и буду рад, если вы уделите внимание моим работам, оставите свои коментарии, предложите мне сотрудничество с вами.

Проект "Spirin's Spirit" являеться не более как отождествлением моего субъективного взгляда на категории мультимедия в собственных работах. Я собственно имею огромный интерес в области флеш технологии, сайтостроения и музыки, предметом создания иноваци которых я стораюсь разарбатывать и внедрять.

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если вас заинтересовали мои работы и возможности, пожалуйста пишите в e-mail:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

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также если вы проживаете в беларуси, то можете позвонить:

(МТС)8547157

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рад сотрудничеству