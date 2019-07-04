Здравствуйте. Меня зовут Сергей, я графический motion дизайнер/видео оператор/монтажер.
Открыт к любым предложениям. Свободно владею пакетом Adobe.
Что я могу вам предложить:
° Графический дизайн (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator):
-Иллюстрации
-Дизайн для социальных сетей
-Баннеры
-Статичные сториз
-Обложки для мероприятий
-Коллажи
-Чек-листы
-Трекеры
-Презентации
° Motion дизайн - видео монтаж (Adobe Premier, Adobe After Effects)
-Монтаж видео для социальных сетей
-Анимированные сториз
-Рекламные макеты
-Анимация текста
Опыт работы - 3 года.
Прикрепляю ссылку на портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/1TXnS6gv2SkMpnXM36XQxNI80z_LDZlpw?usp=sharing
Хорошего дня:)
Почта: [email protected]
Telegram +380669119066 Сергей Котелевец
Insta @ss.kot