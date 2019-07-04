ss_kot

Сергей ss_kot

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Дизайн. Motion дизайн

Здравствуйте. Меня зовут Сергей, я графический motion дизайнер/видео оператор/монтажер. 

Открыт к любым предложениям. Свободно владею пакетом Adobe. 

Что я могу вам предложить:

° Графический дизайн (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator):

-Иллюстрации

-Дизайн для социальных сетей 

-Баннеры 

-Статичные сториз

-Обложки для мероприятий 

-Коллажи

-Чек-листы 

-Трекеры

-Презентации 

° Motion дизайн - видео монтаж (Adobe Premier, Adobe After Effects) 

-Монтаж видео для социальных сетей

-Анимированные сториз

-Рекламные макеты

-Анимация текста 

Опыт работы - 3 года.   

Прикрепляю ссылку на портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/1TXnS6gv2SkMpnXM36XQxNI80z_LDZlpw?usp=sharing 

Хорошего дня:)   

Почта: [email protected]

Telegram +380669119066 Сергей Котелевец

Insta @ss.kot