Дизайн. Motion дизайн

Здравствуйте. Меня зовут Сергей, я графический motion дизайнер/видео оператор/монтажер.

Открыт к любым предложениям. Свободно владею пакетом Adobe.

Что я могу вам предложить:

° Графический дизайн (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator):

-Иллюстрации

-Дизайн для социальных сетей

-Баннеры

-Статичные сториз

-Обложки для мероприятий

-Коллажи

-Чек-листы

-Трекеры

-Презентации

° Motion дизайн - видео монтаж (Adobe Premier, Adobe After Effects)

-Монтаж видео для социальных сетей

-Анимированные сториз

-Рекламные макеты

-Анимация текста

Опыт работы - 3 года.

Прикрепляю ссылку на портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/1TXnS6gv2SkMpnXM36XQxNI80z_LDZlpw?usp=sharing

Хорошего дня:)

Почта: [email protected]

Telegram +380669119066 Сергей Котелевец

Insta @ss.kot