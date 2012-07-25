ssadkov

Сергей Садков ssadkov

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Люблю тех, кто общается по Skype :)

Ещё больше тех, кто пользуется docs.google.com

Обязательное условие: ежедневный отчет по работе по проекту

  • Написать статью по программированию на языке PHP (или Си под Codeblock

    Ищем копирайтера с реальными навыками программирования на PHP, Си (Codeblocks), в СУБД SQLite (не обязательно знать все технологии).   Цена указана за статью, статьи нужно будет размещать на сайте ProgTips (Wordpress).   Объём: около 1000 слов + картинки (скриншоты ...

    PHPWordPressСайт на WordPressSQLite
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Записать обучающие видео по программированию на Python для начинающих

    Требуется записать обучающее видео (продолжительность – 10 минут) по созданию первой программы на языке Python c нуля. Видео будет размещено на нашем сайте и YouTube-канале.  Видео должно состоять из:  1) установки Python 3 и редактора Geny под ...

    Python
    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка SEO в Joomla

    $100

    Нужен специалист по настройке SEO в Joomla Дан сайт с тиц 140 и долгой историей - sheremetev.info Проблема: 1. множество страниц, добавленных недавно, не проиндексировано поисковиком 2. все страницы, которые неплохо обнаруживаются в поиске, находятся вне сайта на ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Посчитать статистику купивших (SQL)

    $100

    Что есть: 1. CSV-файл с подписчиками интернет-магазина (email, дата подписчики) за полгода (несколько тысяч подписчиков). Файл экспортирован с сервиса рассылки 2. CSV-файл с оплаченными заказами в интернет-магазине (email, название товара, сумма оплаты). Файл экспортирован из нашей ...

    Базы данных15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Менеджер по рекламе в интернет-магазин, удаленно

    $250

    наш магазин собирает базу ПОДПИСЧИКОВ, прямой рекламой на подписную страницу. Что требуется от менеджера: - в рамках бюджета заказывать в рекламу в чужих рассылках (база рассылок есть) - искать площадки для рекламы (шаблоны поиска ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Маркетинг/Контекстная реклама

    $330

    Возобновить контекстную рекламу Adwords для забаненого сайта Есть сайт - www.sheremetev.info , мы долго рекламировали его через adwords, но год назад нас забанили. Цель данного проекта - обойти бан Google и запустить рекламу данного ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить функцию в существующую систему, PHP

    $50

    есть работающая система управления клиентами – АвтоКонтакт (написана на php/mysql) К ней нужно добавить функцию сплит-теста. Подробное тз уже готово, нужно будет: - добавить 3 поля в таблицу mysql - внести изменения в интерфейс (чтобы ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Модуль для Joomla

    Для компонента AcyMailing (рассылка сайта на Joomla) нужно написать простой модуль, который 1. при переходе пользователя на страницу, где он размещен, подписывает пользователя на рассылку A (если он не подписан на рассылку Б) 2. в ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
katrey
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Модуль для Joomla
Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Сделал всё ооочень быстро, четко по ТЗ. Идеальный вариант - отправил ТЗ, получил работающий результат
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