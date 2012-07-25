Ищем копирайтера с реальными навыками программирования на PHP, Си (Codeblocks), в СУБД SQLite (не обязательно знать все технологии). Цена указана за статью, статьи нужно будет размещать на сайте ProgTips (Wordpress). Объём: около 1000 слов + картинки (скриншоты ...
Люблю тех, кто общается по Skype :)
Ещё больше тех, кто пользуется docs.google.com
Обязательное условие: ежедневный отчет по работе по проекту
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется записать обучающее видео (продолжительность – 10 минут) по созданию первой программы на языке Python c нуля. Видео будет размещено на нашем сайте и YouTube-канале. Видео должно состоять из: 1) установки Python 3 и редактора Geny под ...Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Нужен специалист по настройке SEO в Joomla Дан сайт с тиц 140 и долгой историей - sheremetev.info Проблема: 1. множество страниц, добавленных недавно, не проиндексировано поисковиком 2. все страницы, которые неплохо обнаруживаются в поиске, находятся вне сайта на ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Что есть: 1. CSV-файл с подписчиками интернет-магазина (email, дата подписчики) за полгода (несколько тысяч подписчиков). Файл экспортирован с сервиса рассылки 2. CSV-файл с оплаченными заказами в интернет-магазине (email, название товара, сумма оплаты). Файл экспортирован из нашей ...Базы данных15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
наш магазин собирает базу ПОДПИСЧИКОВ, прямой рекламой на подписную страницу. Что требуется от менеджера: - в рамках бюджета заказывать в рекламу в чужих рассылках (база рассылок есть) - искать площадки для рекламы (шаблоны поиска ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется обновить сайт на движке Joomla с 1.0.15 (сайт www.sheremetev.info) до 2.5, натянуть новый дизайн (шаблон уже куплен) ВАЖНО! Сохранить все пути ссылок, для SEO оптимизацииСистемы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $330
Возобновить контекстную рекламу Adwords для забаненого сайта Есть сайт - www.sheremetev.info , мы долго рекламировали его через adwords, но год назад нас забанили. Цель данного проекта - обойти бан Google и запустить рекламу данного ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
есть работающая система управления клиентами – АвтоКонтакт (написана на php/mysql) К ней нужно добавить функцию сплит-теста. Подробное тз уже готово, нужно будет: - добавить 3 поля в таблицу mysql - внести изменения в интерфейс (чтобы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Для компонента AcyMailing (рассылка сайта на Joomla) нужно написать простой модуль, который 1. при переходе пользователя на страницу, где он размещен, подписывает пользователя на рассылку A (если он не подписан на рассылку Б) 2. в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад