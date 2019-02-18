ssavchenko2012

Настройка рекламы в РСЯ

Меня зовут Светлана .

Я начинающий специалист винтернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса (Яндекс-Директ). Но пускай вас это не

пугает. Благодаря узкой специализации, я усиленно изучила самые современные

технологии рекламы, что гарантирует более качественную рекламу, приводящую

целевых покупателей на Ваш сайт.На первоначальном этапе я предлагаю провестиаудит Вашего сайта для запуска эффективной рекламной компании – бесплатно, а взамен

попрошу только отзыв о моей работе.