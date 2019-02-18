ssavchenko2012

Настройка рекламы в РСЯ
Меня зовут Светлана .
Я начинающий специалист винтернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса (Яндекс-Директ). Но пускай вас это не
пугает. Благодаря узкой специализации, я усиленно изучила самые современные
технологии рекламы, что гарантирует более качественную рекламу, приводящую
целевых покупателей на Ваш сайт.На первоначальном этапе я предлагаю провестиаудит Вашего сайта для запуска эффективной рекламной компании – бесплатно, а взамен
попрошу только отзыв о моей работе.
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