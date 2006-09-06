Web-студия реализует проекты любой сложности: от частной странички до интернет-магазина и портала. Поддержим существующие проекты, обновим сайт, разработаем дополнительные модули.

Займемся версткой шаблонов (Macromedia Dreamweaver, HTML, блокнот); оформлением сайта либо по имеющимся заготовкам, либо "с нуля". Разместим на сайте интерактивные элементы (Flash-анимация): логотипы, навигация, меню.

Поможем с размещением сайта: подберем хостинг, настроим web-сервер.

Знание PHP, Perl; MySQL, Postgres, опыт оптимизации SQL-запросов; Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Macromedia Flash, Corel Draw.

Опыт настройки Apache, PHP, MySQL, Postgres на платформах Unix (FreeBSD) и Windows.

Портфолио: http://www.cablenok.com/temp/