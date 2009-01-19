Айтишник со специализацией дизайнера

Опыт работы:

- Областная государственная телерадиокомпания

(видеомонтажер, видеоинженер, инженер-программист, ведущий инженер-программист), 5 лет

- Коммерческая телестудия (инженер-программист), 1 год

- видеостудия предприятия, 2 года

(инженер-программист, специалист по рекламе для видео)

- газета, 1 год

(дизайнер рекламных блоков, верстальщик)

- ЧП, 1 год

(проектирование частных домов и интерьеров помещений)

Профессиональный опыт:

Линейный и нелинейный монтаж, создание праздничных, рекламных, PR-роликов, заставок и «перебивок» для телеэфира;

Разработка дизайна интерьера помещений, ведение интерьера по желанию заказчика;

Настройка и обслуживание компьютеров и компьютерных сетей, интеграция локальных сетей с Интернетом, мониторинг действий пользователей.

Профессиональные навыки:

- Видеомонтаж и спецэффекты:

Программы Ulead Media Studio, Adobe Premiere, Adobe After Effects

- 3D-графика:

3DStudio Max, немного Cinema4D

- проектирование зданий и интерьеров:

ArchiCAD, 3DSMax (примеры: www.sadseptember-g.narod.ru)

- начинающий web-дизайнер (примеры: www.sadseptember.narod.ru, www.ssept8.narod.ru)

- также владение MSOffice, музыкальными и аудио редакторами, разнообразными системными и сетевыми утилитами