Опыт работы:
- Областная государственная телерадиокомпания
(видеомонтажер, видеоинженер, инженер-программист, ведущий инженер-программист), 5 лет
- Коммерческая телестудия (инженер-программист), 1 год
- видеостудия предприятия, 2 года
(инженер-программист, специалист по рекламе для видео)
- газета, 1 год
(дизайнер рекламных блоков, верстальщик)
- ЧП, 1 год
(проектирование частных домов и интерьеров помещений)
Профессиональный опыт:
Линейный и нелинейный монтаж, создание праздничных, рекламных, PR-роликов, заставок и «перебивок» для телеэфира;
Разработка дизайна интерьера помещений, ведение интерьера по желанию заказчика;
Настройка и обслуживание компьютеров и компьютерных сетей, интеграция локальных сетей с Интернетом, мониторинг действий пользователей.
Профессиональные навыки:
- Видеомонтаж и спецэффекты:
Программы Ulead Media Studio, Adobe Premiere, Adobe After Effects
- 3D-графика:
3DStudio Max, немного Cinema4D
- проектирование зданий и интерьеров:
ArchiCAD, 3DSMax (примеры: www.sadseptember-g.narod.ru)
- начинающий web-дизайнер (примеры: www.sadseptember.narod.ru, www.ssept8.narod.ru)
- также владение MSOffice, музыкальными и аудио редакторами, разнообразными системными и сетевыми утилитами