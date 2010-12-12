Доброго времени суток.

Я занимаюсь созданием разнообразных баннеров, логотипов, меню, кнопок,анимации и других элементов дизайна и функциональных элементов страниц. В основном, для создания элементов используется flash, что позволяет добиваться красочной анимации и интерактивного изменения содержимого. Возможна изменение и доработка уже готовых флеш-баннеров. Размеры и функции конечного продукта зависят только от заказчика.

Оплата зависит от сложности заказа и конкретности постановки задачи.

Создание приятных и красивых мелочей - моя работа!

Со мной можно связаться:

ICQ: 282 274 015

e-mai: [email protected]