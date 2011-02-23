на основе готового макета в PSD сверстать шаблон для Битрикс. Макеты будут предоставлены исполнителю. Пример макета во вложении. При ответе пишите стоимость выполнения проекта, а также сроки и условия ...
- $500Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Только для профессионалов Битрикс с портфолио. Адрес сайта: elabuga.ru Сейчас установлена лицензия "Управление сайтом: стандарт". Требуется 1. Разработка макетов и верстка всех страниц сайта, которые ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужно разработать дизайн и шаблон для шапки сайта elabuga.ru на основе имеющегося стандартного шаблона для редакции "Битрикс – Информационный портал". Цветовую гамму можно оставить такой же как сейчас, либо немного скорректировать на ваше ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Обязанности : Обеспечение порядка в группе, недопущение рекламных сообщений и сообщений, наполнение группы, сопровождение группы. Требования Возраст не менее 20 лет. Квалицированные знания в различных ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуются модераторы - постеры - наполнители на форум для сисадминов http://admforum.ru. Обязанности : Обеспечение порядка на форуме, недопущение рекламных сообщений и сообщений, несоответствующих правилам форума, внесение предложений и замечаний по ...Служба поддержки3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Разработать логотип для форума. Ссылка на форум http://admforum.ru логотип должен быть размещен в левом верхнем углу (сейчас там размещен тестовый логотип, на его дизайн не стоит ориентироваться) и вписываться в существующую тему ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад