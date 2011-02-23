ssimashov

Сергей ssimashov

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Шаблон для Битрикс

    $500

    на основе готового макета в PSD сверстать шаблон для Битрикс. Макеты будут предоставлены исполнителю. Пример макета во вложении. При ответе пишите стоимость выполнения проекта, а также сроки и условия ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта на 1С-Битрикс

    $500

    Только для профессионалов Битрикс с портфолио. Адрес сайта: elabuga.ru Сейчас установлена лицензия "Управление сайтом: стандарт". Требуется 1. Разработка макетов и верстка всех страниц сайта, которые ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать шаблон и логотип для сайта на Битрикс

    $500

    Нужно разработать дизайн и шаблон для шапки сайта elabuga.ru на основе имеющегося стандартного шаблона для редакции "Битрикс – Информационный портал". Цветовую гамму можно оставить такой же как сейчас, либо немного скорректировать на ваше ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется администратор группы ВКонтакте

    $50

    Обязанности : Обеспечение порядка в группе, недопущение рекламных сообщений и сообщений, наполнение группы, сопровождение группы. Требования Возраст не менее 20 лет. Квалицированные знания в различных ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются модераторы на форум

    $50

    Требуются модераторы - постеры - наполнители на форум для сисадминов http://admforum.ru. Обязанности : Обеспечение порядка на форуме, недопущение рекламных сообщений и сообщений, несоответствующих правилам форума, внесение предложений и замечаний по ...

    Служба поддержки3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать логотип для форума

    $10

    Разработать логотип для форума. Ссылка на форум http://admforum.ru логотип должен быть размещен в левом верхнем углу (сейчас там размещен тестовый логотип, на его дизайн не стоит ориентироваться) и вписываться в существующую тему ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

brikysa1
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Разработать логотип для форума
Отличный и ответственный заказчик. Оплата во время. Всем рекомендую!
Отличная работа. качественно и быстро. только положительные эмоции от сотрудничества.
Ответный отзыв