ssmaragdus

Юлия Силина ssmaragdus

 
41 годРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Контент-маркетолог, копирайтер

Опыт работы больше 365 дней. 

Пишу информационные статьи, описания товаров, отзывы, продающие тексты. Рерайт статей и постов. Разработаю контент-стратегию для соцсетей. Анализ, оформление или создание профиля в соцсетях. Проверю статьи по сервисам: text.ru, pr-cy.ru, advego.ru. Дедлайн соблюдаю. Качество и грамотность гарантирую.

Примеры работ: 

1. www.artelofrussia.ru - наполнение сайта компании, разработка контент-стратегии. 

2. Заполнение контентом профиля @artelofrussia.ru в Инстаграм

3. Есть контент-стратегия и тексты для онлайн-школы фотографии.

С уважением, Силина Юлия. 