ssmaragdus

Контент-маркетолог, копирайтер
Опыт работы больше 365 дней.
Пишу информационные статьи, описания товаров, отзывы, продающие тексты. Рерайт статей и постов. Разработаю контент-стратегию для соцсетей. Анализ, оформление или создание профиля в соцсетях. Проверю статьи по сервисам: text.ru, pr-cy.ru, advego.ru. Дедлайн соблюдаю. Качество и грамотность гарантирую.
Примеры работ:
1. www.artelofrussia.ru - наполнение сайта компании, разработка контент-стратегии.
2. Заполнение контентом профиля @artelofrussia.ru в Инстаграм
3. Есть контент-стратегия и тексты для онлайн-школы фотографии.
С уважением, Силина Юлия.
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