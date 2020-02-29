ssmaragdus

Контент-маркетолог, копирайтер

Опыт работы больше 365 дней.

Пишу информационные статьи, описания товаров, отзывы, продающие тексты. Рерайт статей и постов. Разработаю контент-стратегию для соцсетей. Анализ, оформление или создание профиля в соцсетях. Проверю статьи по сервисам: text.ru, pr-cy.ru, advego.ru. Дедлайн соблюдаю. Качество и грамотность гарантирую.

Примеры работ:

1. www.artelofrussia.ru - наполнение сайта компании, разработка контент-стратегии.

2. Заполнение контентом профиля @artelofrussia.ru в Инстаграм

3. Есть контент-стратегия и тексты для онлайн-школы фотографии.

С уважением, Силина Юлия.