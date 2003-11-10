Копирайтер Мои навыки: Создание текстов для корпоративных медиа

Создание креативов и спецпроектов для социальных сетей

Разработка тем для постов на основе анализа аудитории

Написание SEO-текстов и нативных статей

Составление портрета аудитории

Подготовка писем для email-рассылки и анализ результатов

Создание текстов для лендингов

Создание историй в жанрах фикшн и нон-фикшн

Корректура и редактирование текстов

Дистрибуция контента в социальных сетях и СМИ

Разработка контент-стратегий

Анализ эффективности контент-стратегии

Я против войны в Украине !