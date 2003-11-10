Копирайтер
Мои навыки:
Создание текстов для корпоративных медиа
Создание креативов и спецпроектов для социальных сетей
Разработка тем для постов на основе анализа аудитории
Написание SEO-текстов и нативных статей
Составление портрета аудитории
Подготовка писем для email-рассылки и анализ результатов
Создание текстов для лендингов
Создание историй в жанрах фикшн и нон-фикшн
Корректура и редактирование текстов
Дистрибуция контента в социальных сетях и СМИ
Разработка контент-стратегий
Анализ эффективности контент-стратегии
Я против войны в Украине!