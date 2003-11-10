ssnas03

Анастасия Сергеева ssnas03

 
20 летРоссия/Домодедово
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Копирайтер

Мои навыки:

  • Создание текстов для корпоративных медиа

  • Создание креативов и спецпроектов для социальных сетей

  • Разработка тем для постов на основе анализа аудитории

  • Написание SEO-текстов и нативных статей

  • Составление портрета аудитории

  • Подготовка писем для email-рассылки и анализ результатов

  • Создание текстов для лендингов

  • Создание историй в жанрах фикшн и нон-фикшн

  • Корректура и редактирование текстов

  • Дистрибуция контента в социальных сетях и СМИ

  • Разработка контент-стратегий

  • Анализ эффективности контент-стратегии