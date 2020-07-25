Могу предоставить услуги для продвижения бизнесов и брендов. Мои услуги:
Здравствуйте, меня зовут Нура. Я занимаюсь SMM продвижением. Имею специальность Маркетолога, повышение квалификаций на различных курсах и марафонах.Могу предоставить услуги для продвижения бизнесов и брендов.Мои услуги:(Обязанности можно менять, зависимости от вашего пожелания)SMM-менеджер в ИнстаграммЧто входит в обязанности:
- Оформление Инстаграм
- Ведение контента в Инстаграм
- Оформление описаний
- Консультация клиентов в дайрект
- Ответы на коментарии
- Создание название и логотипа бренда
- Оформление единого стиля Инстаграмм
- Оформление описаний для Инстаграм.
- Создание 1листого сайта для быстрого заказа
- Создание сайта для бренда
- Создаем дизайна с нуля
- Написание текстов
Портфолио
- Могу предоставить услуги для продвижения бизнесов.45 просмотров