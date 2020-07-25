ssnura

Нура Смагулова ssnura

 
21 годКазахстан/Астана
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Могу предоставить услуги для продвижения бизнесов и брендов. Мои услуги:

Здравствуйте, меня зовут Нура. Я занимаюсь SMM продвижением. Имею специальность Маркетолога, повышение квалификаций на различных курсах и марафонах.Могу предоставить услуги для продвижения бизнесов и брендов.Мои услуги:(Обязанности можно менять, зависимости от вашего пожелания)SMM-менеджер в ИнстаграммЧто входит в обязанности:

  • Оформление Инстаграм
  • Ведение контента в Инстаграм
  • Оформление описаний
  • Консультация клиентов в дайрект
  • Ответы на коментарии
Дизайн Инстаграмма Что входит в обязанности:
  • Создание название и логотипа бренда
  • Оформление единого стиля Инстаграмм
  • Оформление описаний для Инстаграм.
Создание лендинг-страницыЧто входит в обязанности:
  • Создание 1листого сайта для быстрого заказа
  • Создание сайта для бренда
  • Создаем дизайна с нуля
  • Написание текстов
Можете ознакомиться с моими работами на сайте:http://seedkz.tilda.wsРаботаю через WhatsApp:8 (705) 7114516Почта:[email protected]Занятость:частичная занятостьГрафик работы:удаленная работа,гибкий график
Портфолио