Work on progress! | Web technology | SEO development | Mobile | more
Приветствую ВАС! Если ВЫ задаетесь вопросом по работе с интернет проектами или мобильными, то я открыт для обуждения. Профессиональный подход в технологиях: PHP, HTML5, CSS3, JS(+JQuery, и т.д.), ActionScript Flash /GIT.
Интересуюсь: Ruby on Rails, ASP .NET, C/C++, Java, Python. (Полное портфолио работ рассматривается при обсуждении)
Предлагаемые услуги:
- Кроссбраузерная валидная верстка сайтов с поддержкой мобильных устройств
- Интерактивные баннеры
- создание сайта (промо, визитки, корпоративного, интернет-магазина) от 7000руб.
- поддержка сайта (администрирование, обновление/наполнение сайта) от 2500руб.
- разработка расширений для сайтов
- участие в разработке уникальных проектов
- консультирование
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- First 'Arch'124 просмотра
- Сайт-визитка команды122 просмотра
- Shop 'fashion'114 просмотров
- Shop dbag137 просмотров
- Интернет магазин постельного белья195 просмотров
- Интернет магазин радиоуправляемых моделей195 просмотров
- Сайт под ключ для компании провадера интернет183 просмотра
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 3 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга