Work on progress! | Web technology | SEO development | Mobile | more

Приветствую ВАС! Если ВЫ задаетесь вопросом по работе с интернет проектами или мобильными, то я открыт для обуждения. Профессиональный подход в технологиях: PHP, HTML5, CSS3, JS(+JQuery, и т.д.), ActionScript Flash /GIT.

Интересуюсь: Ruby on Rails, ASP .NET, C/C++, Java, Python. (Полное портфолио работ рассматривается при обсуждении)

Предлагаемые услуги:

Кроссбраузерная валидная верстка сайтов с поддержкой мобильных устройств

Интерактивные баннеры

создание сайта (промо, визитки, корпоративного, интернет-магазина) от 7000руб.

поддержка сайта (администрирование, обновление/наполнение сайта) от 2500руб.

разработка расширений для сайтов

участие в разработке уникальных проектов

консультирование

Свободно использую подход с framework там где он нужен.