ssolov

Соловьев Сергей ssolov

 
35 летРоссия/Самара
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Work on progress! | Web technology | SEO development | Mobile | more

Приветствую ВАС! Если ВЫ задаетесь вопросом по работе с интернет проектами или мобильными, то я открыт для обуждения. Профессиональный подход в технологиях: PHP, HTML5, CSS3, JS(+JQuery, и т.д.), ActionScript Flash /GIT.

Интересуюсь: Ruby on Rails, ASP .NET, C/C++, Java, Python. (Полное портфолио работ рассматривается при обсуждении)

Предлагаемые услуги:

  • Кроссбраузерная валидная верстка сайтов с поддержкой мобильных устройств
  • Интерактивные баннеры
Комплексные предложения:

  • создание сайта (промо, визитки, корпоративного, интернет-магазина) от 7000руб.
  • поддержка сайта (администрирование, обновление/наполнение сайта) от 2500руб.
Почасовая оплата 20 usd/час:

  • разработка расширений для сайтов
  • участие в разработке уникальных проектов
  • консультирование
Свободно использую подход с framework там где он нужен.
PHPJavascriptPythonВерстка сайтаHTMLjQueryFlashJavaActionScriptRubyGitASP.NET
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
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Веб-программирование
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 3 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
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