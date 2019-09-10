Разработка решений на базе 1С: Предприятия 8.x
Наши услуги по сопровождению и разработке решений на базе 1с 7.7 – 1с .8.x
Что мы можем предложить:
1. Сопровождение типовых и не типовых конфигураций
2. Доработку и разработку новых модулей с нуля
3. Разработку отчетов
4. Различные обмены как с 1с – 1с так и со сторонними системами
5. Интеграции с сайтам
6. Консультирование и решение оперативных задач.
Что мы Вам можем дать:
1. Поддержку 24/7
2.Личного программист который будет закреплен за Вашей компанией
3. Быстрое решение возникших ситуаций
4 .и м. другое.
За плечами у нас большой опыт: Оптовые и розничные продажи, Указание услуг, логистика, УСН, ОСН.
Если мы Вас заинтересовали. Ждем обратной связи!!
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