Разработка решений на базе 1С: Предприятия 8.x

Наши услуги по сопровождению и разработке решений на базе 1с 7.7 – 1с .8.x

Что мы можем предложить:

1. Сопровождение типовых и не типовых конфигураций

2. Доработку и разработку новых модулей с нуля

3. Разработку отчетов

4. Различные обмены как с 1с – 1с так и со сторонними системами

5. Интеграции с сайтам

6. Консультирование и решение оперативных задач.

Что мы Вам можем дать:

1. Поддержку 24/7

2.Личного программист который будет закреплен за Вашей компанией

3. Быстрое решение возникших ситуаций

4 .и м. другое.

За плечами у нас большой опыт: Оптовые и розничные продажи, Указание услуг, логистика, УСН, ОСН.

Если мы Вас заинтересовали. Ждем обратной связи!!