sssssssssssspok

Дмитрий Сотников sssssssssssspoksssssssssssspok
28 летРоссия/Ростов-на-Дону
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Битрикс24
Занимаюсь внедрением СРМ системы Битрикс24 уже более 2х лет
Услуги которые я предоставляю:
1) Базовая настройка Б24
- Аудит и помощь в выборе тарифаБ24
- Настройка СРМ
- Настройка прав доступа
- Обучение работе со всеми
инструментами Б24
- Разворот и устранение ошибок на коробочной версии
2) Нестандарнтые настройки:
- Настройка роботов и Бизнес-процессов
- Настройка шаблонов документов
- Настройка шаблонов писем
- Импорт базы
- Настройка сквозной аналитики
3) Интеграции
- Интеграция с телефонией
- Интеграция с почтовыми сервисами
- Интеграция с соц.сетями
- Интеграция с сайтами и интернет магазинами
- интеграция с смс-сервисами
Действие аккаунта приостановлено!