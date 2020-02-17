sssssssssssspok

Дмитрий Сотников sssssssssssspok

 
28 летРоссия/Ростов-на-Дону
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Битрикс24

Занимаюсь внедрением СРМ системы Битрикс24 уже более 2х лет

Услуги которые я предоставляю:

1) Базовая настройка Б24

  - Аудит и помощь в выборе тарифаБ24

  - Настройка СРМ

  - Настройка прав доступа

  - Обучение работе со всеми

инструментами Б24

  - Разворот и устранение ошибок на коробочной версии

2) Нестандарнтые настройки:

  - Настройка роботов и Бизнес-процессов

  - Настройка шаблонов документов

  - Настройка шаблонов писем

  - Импорт базы

  - Настройка сквозной аналитики

3) Интеграции

  - Интеграция с телефонией

  - Интеграция с почтовыми сервисами

  - Интеграция с соц.сетями

  - Интеграция с сайтами и интернет магазинами

  - интеграция с смс-сервисами

  