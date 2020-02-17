sssssssssssspok

Битрикс24

Занимаюсь внедрением СРМ системы Битрикс24 уже более 2х лет

Услуги которые я предоставляю:

1) Базовая настройка Б24

- Аудит и помощь в выборе тарифаБ24

- Настройка СРМ

- Настройка прав доступа

- Обучение работе со всеми

инструментами Б24

- Разворот и устранение ошибок на коробочной версии

2) Нестандарнтые настройки:

- Настройка роботов и Бизнес-процессов

- Настройка шаблонов документов

- Настройка шаблонов писем

- Импорт базы

- Настройка сквозной аналитики

3) Интеграции

- Интеграция с телефонией

- Интеграция с почтовыми сервисами

- Интеграция с соц.сетями

- Интеграция с сайтами и интернет магазинами

- интеграция с смс-сервисами