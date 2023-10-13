ssssssswetbianka

https://ficbook.net/authors/3067660

С 2020 года являюсь бета-ридером на платформе ficbook.net и только недавно набралась смелости для того, чтобы выполнять работу не бесплатно. Лингвистическое образование и приличный опыт дают мне право претендовать на оплату моего труда, а также на то, чтобы называть себя редактором. Решила попробовать себя в сфере фриланса, потому как уверена, что могу иметь дело не только с фанфикшеном, но и с текстами различных направленностей и стилей.

Помимо прочего, перевожу фанфики, пишу сама и веду свой ТГ-канал, в котором рассказываю о трудностях, с которыми сталкиваются беты и переводчики, учу как правильно писать слова и том, почему компенсация в переводе очень важна (да-да, Комиссарова помню еще с университетской скамьи и вряд ли когда-нибудь забуду его наставления ;))