Sheff

+380688929887

[email protected]

Инженер-конструктор оборудования Производство, сельское хозяйство • Машиностроение • Мебельное производство • Автомобильная промышленность Занятость: полная занятость График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы —16 лет

Август 2015 — настоящее время

4 года 9 месяцев

ООО "Укрсушка ИК" Украина, www.ik-sushka.com Директор, Главный конструктор Разработка и производство сушильного оборудования

Апрель 2008 — Январь 2014

5 лет 10 месяцев

ЧП "НПП "Пружина" Днепр (Днепропетровск) Заместитель директора по общим вопросам Производство пружин

Январь 2008 — Март 2008

3 месяца

ООО "Инвестиционная Финансово Промышленная Группа" Днепр (Днепропетровск) Директор Экологическая очистка мазутных резервуаров

Апрель 2004 — Декабрь 2007

3 года 9 месяцев

ООО "Випром" Днепр (Днепропетровск) Эконмист Предоставление в аренду помещений

Ноябрь 2002 — Март 2004

1 год 5 месяцев

ООО "Фоззи Ост" Днепр (Днепропетровск) Бухгалтер Бухгалтерское сопровождение деятельности предприятия

Образование

Высшее

2002

Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Днепр (Днепропетровск) Международных Экономических Отношений, Международная Экономика

Ключевые навыки

Знание языков

Украинский — Родной Английский — B2 — Средне-продвинутый Русский — C1 — Продвинутый

Навыки

Конструктор Компас-3D Artlantis Studio Lumion Pro ArchiCAD Tflex CAD Управление производством Подготовка задания для лазерной резки Compass 3D

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне

Тренажёрный зал, Рыбалка, Нумизматика