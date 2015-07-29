Образование: Студент третьего курса машиностроительного факультета НТУ "Харьковский политехнический институт".

В 2009 году завершил с отличием Политехнический колледж в г. Полтава (Украина).

Опыт работы: на машиностроительном предприятии - младший технолог (в рамках технологической практики), станочник.

Выполнение различного рода задач - оцифровка чертежей, построение 3D-моделей по чертежам или эскизам и др.

Технические переводы с английского на русский, украинский и обратно.

Поскольку студент - в наличии свободное время и недорогая рабочая сила. Обращайтесь, и выход из вашей проблемы будет найден.