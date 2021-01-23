Портфолио и социальные сети:
◾ Вконтакте: vk.com/tvoysssur
◾ Behance: behance.net/ssurstudio
◾ Telegram: teleg.run/ssurstudio
◾ Instagram: instagram.com/ssurstudio
Так же я имею сеть аккаунтов Instagram по созданию визуала для музыкальных релизов:
◽ Instagram: instagram.com/ssurgfx
◽ Instagram: instagram.com/ssurgraphix
◽ Instagram: instagram.com/ssurcovers
◽ Instagram: instagram.com/ssurdesign
◽ Instagram: instagram.com/coverssur
◽ Instagram: instagram.com/designbyssur
Немного о том как я работаю
Дизайн штука субъективная: дизайнеру нравится одно, посреднику другое, заказчику третье, а дизайн и вовсе делается для четвертых. Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не исправить (а надо переделывать все с нуля), то не переживайте:
• Я верну предоплату
Понимаю (в отличие от многих других дизайнеров), что вы потеряли время, поэтому я верну вам всю предоплату, ведь вы не виноваты, что горе-дизайнер не осилил задачу. Вероятно, это просто не «мой» проект. Такое бывает и ничего страшного в этом нет.
• Ах, да! Все правки бесплатные!
Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.