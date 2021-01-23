🔅 Немного информации обо мне ✌ Я сделаю тебе самый горячий дизайн 🔥

Портфолио и социальные сети:

◾ Вконтакте: vk.com/tvoysssur

◾ Behance: behance.net/ssurstudio

◾ Telegram: teleg.run/ssurstudio

◾ Instagram: instagram.com/ssurstudio

Так же я имею сеть аккаунтов Instagram по созданию визуала для музыкальных релизов:

◽ Instagram: instagram.com/ssurgfx

◽ Instagram: instagram.com/ssurgraphix

◽ Instagram: instagram.com/ssurcovers

◽ Instagram: instagram.com/ssurdesign

◽ Instagram: instagram.com/coverssur

◽ Instagram: instagram.com/designbyssur

Немного о том как я работаю

Дизайн штука субъективная: дизайнеру нравится одно, посреднику другое, заказчику третье, а дизайн и вовсе делается для четвертых. Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не исправить (а надо переделывать все с нуля), то не переживайте:

• Я верну предоплату

Понимаю (в отличие от многих других дизайнеров), что вы потеряли время, поэтому я верну вам всю предоплату, ведь вы не виноваты, что горе-дизайнер не осилил задачу. Вероятно, это просто не «мой» проект. Такое бывает и ничего страшного в этом нет.

• Ах, да! Все правки бесплатные!

Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.