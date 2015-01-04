sszavodova

Graphic Designer
Я предлагаю решение задач в следующих категориях:
- Разработка стратегии и позиционирования брендов
- Разработка имени бренда (нейминг)
- Разработка визуального образа бренда, корпоративный брендинг, ребрендинг
(разработка логотипа, фирменный стиль, брендбук)
- Разработка элементов фирменного стиля
- Написание руководства по использованию фирменного стиля (гайдбука)
- Дизайн или редизайн упаковки
- Дизайн печатной / наружной рекламы
- Разработка концепции и дизайна корпоративной атрибутики (календари и т. д.)
- Дизайн многостраничных изданий и полиграфических материалов
- Графический дизайн (сувенирная продукция, промо-материалы, навигация).
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