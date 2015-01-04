sszavodova

Graphic Designer

Я предлагаю решение задач в следующих категориях:

- Разработка стратегии и позиционирования брендов

- Разработка имени бренда (нейминг)

- Разработка визуального образа бренда, корпоративный брендинг, ребрендинг

(разработка логотипа, фирменный стиль, брендбук)

- Разработка элементов фирменного стиля

- Написание руководства по использованию фирменного стиля (гайдбука)

- Дизайн или редизайн упаковки

- Дизайн печатной / наружной рекламы

- Разработка концепции и дизайна корпоративной атрибутики (календари и т. д.)

- Дизайн многостраничных изданий и полиграфических материалов

- Графический дизайн (сувенирная продукция, промо-материалы, навигация).