Мукоид Виталий Леонидович
1985 г.р •e-mail [email protected]
ЦЕЛЬ Профессиональный и карьерный рост, реализация интеллектуального и творческого потенциала, усовершенствование профессиональных качеств и приобретение новых
ОПЫТ РАБОТЫ
АльфаБанк в г.Одесса
Март 2010-по настоящее время –начальник группы информационно-технической поддержки Южного региона
- Администрирование AD
- Администрирование Windows server 2003/2008
- установка и модернизация компьютерного и сетевого оборудования
- установка и модернизация программ
- администрирования LotusNotes
- консультация пользователей
- удаленное администрирование пользователей
- решение проблем информационно-технического характера
УкрПромБанк в г.Одесса
Июль 2009-март 2010 -инженер по сопровождению программного обеспечения отдела автоматизации
- администрирование комплексу “Автоматизированный банк”
- установка и модернизация программ
- администрирование комплекса “АРМ НБУ”
- проведение проверок информационной безопасности
- открытие и закрытие операционного дня банка
- сопровождение депозитного и кредитного модуля
- сопровождение системы ГЕРЦ
- сопровождение систем денежных переводов( Anelik Germes,Western Union,Ukrpromin)
- сопровождение ПО PROFIX
- сопровождение ПО BestZvit
Проминвестбанк в г. Одесса
сентябрь 2008 – июнь 2009 – ведущий технолог отдела администрирования управления автоматизации
- администрирование комплексу “Автоматизированный банк”
- установка и модернизация программ
- администрирование комплекса “АРМ НБУ”
- проведение проверок информационной безопасности
- открытие и закрытие операционного дня банка
- подготавливать замечания и предложения по функционированию программного комплекса
июль 2008 – сентябрь 2008 старший технолог отдела администрирования управления автоматизации
- администрирование комплексу “Автоматизированный банк”
- установка и модернизация программ
- открытие и закрытие операционного дня банка
Техникум промышленной автоматики ОГАХ
декабрь 2007 – январь 2009 преподаватель по системам управления базами данных техникума промышленной автоматики
- лекционные и семинарские занятия
- практические занятия
ОБРАЗОВАНИЕ сентябрь 2005 – июнь 2008 Одесская государственная академия холода
- факультет “информационных систем проектирования”
- диплом бакалавра
- диплом специалиста
- специальность программист-прикладник
сентябрь 2001 – июнь 2005 Техникум промышленной автоматики Одесской государственной академии холода
- факультет “компьютерных систем и принятия решений”
- диплом младшего специалиста (красный)
- специальность техник-программист
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ -AutoCAD и Cad-продуктов ,3Dmax (визуализация и проектирование)
-Photoshop,Corel Draw (обработка изображений)
-Cоздание сайтов(HTML,WordPress,Joomla)
-Delphi,SQL,HTML,JavaScript, AutoLisp,UML, Prolog,Assembler,PHP,C++ (создание приложений для моделирования процессов ,баз данных)
-InterBase,Database,MySQL(проектирование и разработка баз данных)
-знание и умения устранения неполадок компьютерного оборудования
-Nod32,Dr.Web,Norton,Kaspersky (антивирусные программы и их администрирование)
-Windows 98/2000/me/NT/XP/Vista, FreeBSD , Novell ,Linux
-Windows Server 2003, SQL-server,ASE-server
-Установка локальной сети