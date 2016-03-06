Skype-Redliners2007

Мукоид Виталий Леонидович

1985 г.р •e-mail [email protected]

ЦЕЛЬ Профессиональный и карьерный рост, реализация интеллектуального и творческого потенциала, усовершенствование профессиональных качеств и приобретение новых

ОПЫТ РАБОТЫ

АльфаБанк в г.Одесса

Март 2010-по настоящее время –начальник группы информационно-технической поддержки Южного региона

- Администрирование AD

- Администрирование Windows server 2003/2008

- установка и модернизация компьютерного и сетевого оборудования

- установка и модернизация программ

- администрирования LotusNotes

- консультация пользователей

- удаленное администрирование пользователей

- решение проблем информационно-технического характера

УкрПромБанк в г.Одесса

Июль 2009-март 2010 -инженер по сопровождению программного обеспечения отдела автоматизации

- администрирование комплексу “Автоматизированный банк”

- установка и модернизация программ

- администрирование комплекса “АРМ НБУ”

- проведение проверок информационной безопасности

- открытие и закрытие операционного дня банка

- сопровождение депозитного и кредитного модуля

- сопровождение системы ГЕРЦ

- сопровождение систем денежных переводов( Anelik Germes,Western Union,Ukrpromin)

- сопровождение ПО PROFIX

- сопровождение ПО BestZvit

Проминвестбанк в г. Одесса

сентябрь 2008 – июнь 2009 – ведущий технолог отдела администрирования управления автоматизации

- администрирование комплексу “Автоматизированный банк”

- установка и модернизация программ

- администрирование комплекса “АРМ НБУ”

- проведение проверок информационной безопасности

- открытие и закрытие операционного дня банка

- подготавливать замечания и предложения по функционированию программного комплекса

июль 2008 – сентябрь 2008 старший технолог отдела администрирования управления автоматизации

- администрирование комплексу “Автоматизированный банк”

- установка и модернизация программ

- открытие и закрытие операционного дня банка

Техникум промышленной автоматики ОГАХ

декабрь 2007 – январь 2009 преподаватель по системам управления базами данных техникума промышленной автоматики

- лекционные и семинарские занятия

- практические занятия

ОБРАЗОВАНИЕ сентябрь 2005 – июнь 2008 Одесская государственная академия холода

- факультет “информационных систем проектирования”

- диплом бакалавра

- диплом специалиста

- специальность программист-прикладник

сентябрь 2001 – июнь 2005 Техникум промышленной автоматики Одесской государственной академии холода

- факультет “компьютерных систем и принятия решений”

- диплом младшего специалиста (красный)

- специальность техник-программист

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ -AutoCAD и Cad-продуктов ,3Dmax (визуализация и проектирование)

-Photoshop,Corel Draw (обработка изображений)

-Cоздание сайтов(HTML,WordPress,Joomla)

-Delphi,SQL,HTML,JavaScript, AutoLisp,UML, Prolog,Assembler,PHP,C++ (создание приложений для моделирования процессов ,баз данных)

-InterBase,Database,MySQL(проектирование и разработка баз данных)

-знание и умения устранения неполадок компьютерного оборудования

-Nod32,Dr.Web,Norton,Kaspersky (антивирусные программы и их администрирование)

-Windows 98/2000/me/NT/XP/Vista, FreeBSD , Novell ,Linux

-Windows Server 2003, SQL-server,ASE-server

-Установка локальной сети