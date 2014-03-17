Знания:
- русский, украинский, английский (разговорный - общая лексика)
- грамотная речь
- опыт наполнения сайтов контентом ( написание, поиск необходимого)
- опыт литературного перевода с английского
- работа в Photoshop, Corel Draw
- раскрутка групп в контакте
-опыт работы в call-центре интернет магазинов
- опыт работы в логистике
- хорошее знание мебельного рынка, а так же рынка бытовой техники
Образование - высшее (Харьковский Национальный Экономический Университет)
Работа - администрирование интернет магазина. Масса свободного времени
Доступ к интернет - свободный.