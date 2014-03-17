Знания:

- русский, украинский, английский (разговорный - общая лексика)

- грамотная речь

- опыт наполнения сайтов контентом ( написание, поиск необходимого)

- опыт литературного перевода с английского

- работа в Photoshop, Corel Draw

- раскрутка групп в контакте

-опыт работы в call-центре интернет магазинов

- опыт работы в логистике

- хорошее знание мебельного рынка, а так же рынка бытовой техники

Образование - высшее (Харьковский Национальный Экономический Университет)

Работа - администрирование интернет магазина. Масса свободного времени

Доступ к интернет - свободный.