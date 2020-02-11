stacy_isa

Анастасия Исаченко stacy_isa

 
25 летУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Графический дизайн

Делаю: логотипы, презентации, оформление социальных сетей (ютюб, фейсбук, инстаграм), плакаты и другую полиграфию. 

Мои инструменты: 

Adobe InDesign — для многостраничных изделий.

Adobe Illustrator — для создания векторной графики: иллюстраций, инфографики, иконок.

Adobe Photoshop — для ретуши и обработки фотографий.

Figma — веб баннеры,  дизайн сайтов и мобильных приложений.

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