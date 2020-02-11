Графический дизайн
Делаю: логотипы, презентации, оформление социальных сетей (ютюб, фейсбук, инстаграм), плакаты и другую полиграфию.
Мои инструменты:
Adobe InDesign — для многостраничных изделий.
Adobe Illustrator — для создания векторной графики: иллюстраций, инфографики, иконок.
Adobe Photoshop — для ретуши и обработки фотографий.
Figma — веб баннеры, дизайн сайтов и мобильных приложений.
Портфолио
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