stacy_m

Анастасия stacy_m

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Переводы быстро, грамотно, адекватно.

Переводы быстро, грамотно, адекватно.

Высшее лингвистическое образование, опыт устных\письменных переводов текстов различной тематики.

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Email: [email protected]

Навыки:

- Переводы с английского языка на русский и обратно

- Переводы с немецкого языка на русский;

- Переводы с китайского языка на русский;

Отзывы заказчиков

plastegg
Роман 
31 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
9 баллов
12 лет назад
Перевод с немецкого языка
Заказ был исполнен в установленные сроки. Перевод текста на очень хорошем уровне.
Переводы
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга