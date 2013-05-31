Переводы быстро, грамотно, адекватно.
Переводы быстро, грамотно, адекватно.
Высшее лингвистическое образование, опыт устных\письменных переводов текстов различной тематики.
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Email: [email protected]
Навыки:
- Переводы с английского языка на русский и обратно
- Переводы с немецкого языка на русский;
- Переводы с китайского языка на русский;
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Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
12 лет назад
Заказ был исполнен в установленные сроки. Перевод текста на очень хорошем уровне.
Переводы
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга