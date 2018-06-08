stacynikulina

Журналист, дипломированный переводчик с опытом работы, инста-блоггер: буду рада помочь Вам с составлением текстов, переводами и транскрибированием!

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Дипломированный специалист в области международных отношений, профессиональный переводчик с опытом ведения аккаунтов в социальных сетях и создания текстового материала для сайтов различных компаний. Не лишена обширных познаний в области истории, литературы, культуры, искусства и туризма.

В студенческие годы посвятила себя журналистике (опыт написания статей и выпуск лонгридов, участие в фестивалях и освещение событий на мероприятиях), неоднократно пробовала свои силы на поэтическом и писательском поприще, веду "длиннопостный" инстаграм, прекрасно владею английским языком (более 4х лет преподавания, активная переводческая деятельность - как устно/синхронная, так и письменная; как художественных, так и официальных текстов).

Буду рада помочь Вам с оформлением, редактированием и написанием текстов, переводами, транскрибированием. Оперативность, ответственность, внимание к Вашим пожеланиям и указаниям, креативность и качество гарантирую))