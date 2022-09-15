stadol0417

Умею писать интересные, читаемые и продающие тексты, которые нравятся читать людям и которые любят поисковые системы.

Личные качества:



Аналитический склад ума.

Ответственность.

Ориентированность на результат.

Обучаемость.

Стрессоустойчивость.

Навыки: