stadol0417

Умею писать интересные, читаемые и продающие тексты, которые нравятся читать людям и которые любят поисковые системы.
Личные качества:
- Аналитический склад ума.
- Ответственность.
- Ориентированность на результат.
- Обучаемость.
- Стрессоустойчивость.
- пишу новостные материалы для сайтов;
- знаю, как должны быть написанными продающие тексты и умею делать это по ТЗ;
- практик в SEO-копирайтинге;
- знаю психологию;
- владею русским, украинским языком;
- быстро ищу и анализирую информацию;
- умею работать в сжатые сроки - дедлайн - это свято;
- у меня легкий и понятный стиль написания;
- знаю операционные системы DOS, MS Office;
- знаю, как подтянуть уникальность, улучшить заспамленность, убрать воду из текста.