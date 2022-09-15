stadol0417

Ольга stadol0417

 
46 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Умею писать интересные, читаемые и продающие тексты, которые нравятся читать людям и которые любят поисковые системы.

Личные качества:

  • Аналитический склад ума.
  • Ответственность.
  • Ориентированность на результат.
  • Обучаемость.
  • Стрессоустойчивость.
Навыки:

  • пишу новостные материалы для сайтов;
  • знаю, как должны быть написанными продающие тексты и умею делать это по ТЗ;
  • практик в SEO-копирайтинге;
  • знаю психологию;
  • владею русским, украинским языком;
  • быстро ищу и анализирую информацию;
  • умею работать в сжатые сроки - дедлайн - это свято;
  • у меня легкий и понятный стиль написания;
  • знаю операционные системы DOS, MS Office;
  • знаю, как подтянуть уникальность, улучшить заспамленность, убрать воду из текста.