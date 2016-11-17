Markup Developer

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Bootstrap 3.

Git

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Комментарии.

Отношусь ответственно и принципиально выполняю все в срок!

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

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