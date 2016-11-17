Markup Developer
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 3.
- Git
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Комментарии.
Отношусь ответственно и принципиально выполняю все в срок!
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.