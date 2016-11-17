staf172

Вадим staf172

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Markup Developer

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3.
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Комментарии.
О работе:

Отношусь ответственно и принципиально выполняю все в срок!

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
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