Обработка фотографий.
Высшее медицинское образование.
Услуги ретуширования и редактирование фотографий, обработка фото, обтравка (белый фон) простых и сложных объектов, цветокоррекция, работа с "пластикой" и "штампом" в фотошоп, восстановление старых фотографий./
Занимаюсь фотографированием и обработкой с 2012 года.
Набор и редактирование медицинских текстов.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Коллоризация108 просмотров
- Обтравка фото/удаление фона/белый фон110 просмотров
- Обработка фотографии106 просмотров
- Обработка фотографии101 просмотр
- Коллоризация88 просмотров
- Обработка детского фото115 просмотров
- Обработка фотографии92 просмотра