Обработка фотографий.

Высшее медицинское образование.

Услуги ретуширования и редактирование фотографий, обработка фото, обтравка (белый фон) простых и сложных объектов, цветокоррекция, работа с "пластикой" и "штампом" в фотошоп, восстановление старых фотографий./

Занимаюсь фотографированием и обработкой с 2012 года.

Набор и редактирование медицинских текстов.