необходимо нарисовать одну картинку для печати в хорошем разрешении максимально похожее на фото
- Обработка фотографий7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нарисовть задник сцены 8х4.5м В стиле Современного новогоднего детского города.Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт13 лет назад
Добриый день всем. Ищу графического дизайнера для очень ответственной и интересной работы - нарисовать пресс - студию для Президента Украины! Обязательно иметь опыт работы связаный с телевидинием и понимание того как это будет выглядеть ...Интерьеры и Экстерьеры6 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток. Есть небольшой тендер на декорации в артеке летом. Нужно нарисовать вариант декораций сцены. Если интересно пишите. Объясню подробнее.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется на постоянную удаленную, а в ближайшем и работу в офисе, креативный дизайнер художник для очень интересной работы по оформлению сцен, зарплата договорная за проект.Интерьеры и Экстерьеры13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
3 креативных баннера для печати.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$499
10 баллов
11 лет назад
супер заказчик
Ответный отзыв
Отлично и оперативно выполнил поставленную задачу. Спасибо))