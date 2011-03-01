stagex

Алексей stagex

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Baskit
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$499
10 баллов
11 лет назад
3 креативных баннера.
супер заказчик
Отлично и оперативно выполнил поставленную задачу. Спасибо))
Ответный отзыв