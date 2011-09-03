Контент-менеджмент, наполнение сайтов, обработка фотографий.
Почему Вам лучше работать со мной:
- Будучи добросовестным человеком с высшим образованием, я выполню Вашу работу грамотно, аккуратно и ответственно.
- Владение английским на уровне intermediate дает мне преимущество работать с информацией с англоязычных сайтов и осуществлять перевод контента и его адаптацию под Ваш сайт.
- Опытное владение компьютером и офисными программами позволяет мне выполнять работу быстро и качественно.
- Мое общение с фотошопом на уровне опытного пользователя обеспечит Вам обработку фотографий для графического наполнения Вашего ресурса.
- Хорошее воспитание и благожелательное отношение с людьми оставит от нашего сотрудничества исключительно приятное впечатление.
Буду рада сотрудничеству!
С ув. Татьяна.
Действие аккаунта приостановлено!