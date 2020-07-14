https://stalbox.by/

На рынке металлопроката и стальных изделий Беларуси мы работаем с 2005 года. Компания успешно получила сертификат на продукцию собственного производства. Проведена аттестация рабочих мест и сотрудников, а на все виды металлоконструкций и изделий из черного металла имеются сертификаты качества. Мы оказываем широкий спектр услуг по следующим направлениям: