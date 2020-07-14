https://stalbox.by/
На рынке металлопроката и стальных изделий Беларуси мы работаем с 2005 года. Компания успешно получила сертификат на продукцию собственного производства. Проведена аттестация рабочих мест и сотрудников, а на все виды металлоконструкций и изделий из черного металла имеются сертификаты качества. Мы оказываем широкий спектр услуг по следующим направлениям:
- Резка металла в установленный размер (помните, при этом не оплачиваются остатки);
- Розничная и оптовая торговля стальным металлопрокатом;
- Розничная торговля товарами сопутствующего назначения (рабочие перчатки, электроды, отрезные круги для угловых шлифмашин, метизы и т.д.);
- Доставка проката и металлических изделий на ваш объект, причем для заказа услуги достаточно одного телефонного звонка;
- Производство изделий и металлоконструкций, в том числе с нанесением антикоррозионного покрытия и последующим монтажом.
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