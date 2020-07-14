stalboxby

Людмила stalboxby

 
42 годаБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
https://stalbox.by/

На рынке металлопроката и стальных изделий Беларуси мы работаем с  2005 года. Компания успешно получила сертификат на продукцию собственного производства. Проведена аттестация рабочих мест и сотрудников, а на все виды металлоконструкций и изделий из черного металла имеются сертификаты качества. Мы оказываем широкий спектр услуг по следующим направлениям:

  • Резка металла в установленный размер (помните, при этом не оплачиваются остатки);
  • Розничная и оптовая торговля стальным металлопрокатом;
  • Розничная торговля товарами сопутствующего назначения (рабочие перчатки, электроды, отрезные круги для угловых шлифмашин, метизы и т.д.);
  • Доставка проката и металлических изделий на ваш объект, причем для заказа услуги достаточно одного телефонного звонка;
  • Производство изделий и металлоконструкций, в том числе с нанесением антикоррозионного покрытия и последующим монтажом.