Разработка прикладных программ, баз данных, клиент-серверные приложения..
С++, SQL, TSQL.
С++Builder: линейки компонентов Dev. Express, SQLDirect, FastReport; импорт/экспорт данных из/в Excel, Access. Умение разбираться в чужом коде.
MSSQLServer: процедуры, функции, триггеры job's, dll's, репликации, администрирование сервера. Клиент-серверные приложения.
Опыт в конфигурировании 1С: Управление торговлей. Написание внешних обработок(epf).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Автоматизированная торговая система145 просмотров