stallone

Йохан Духин stallone

 
39 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Разработка прикладных программ, баз данных, клиент-серверные приложения..

С++, SQL, TSQL.

С++Builder: линейки компонентов Dev. Express, SQLDirect, FastReport; импорт/экспорт данных из/в Excel, Access. Умение разбираться в чужом коде.

MSSQLServer: процедуры, функции, триггеры job's, dll's, репликации, администрирование сервера. Клиент-серверные приложения.

Опыт в конфигурировании 1С: Управление торговлей. Написание внешних обработок(epf).

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