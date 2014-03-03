Работа с графикой, разработка дизайна сайтов, фирменного стиля,любая полиграфия, логотипы, кнопки, иконки. Разработка и создание 3D упаковок для электронной продукции (web - реализация).

Инструменты: Adobe Illustrator (векторная графика), Adobe Photoshop (растровая графика), Adobe Dreamweaver (HTML,CSS)

Верстка сайтов.

Разработка и создание полнуфункциональной электронной литературы (справочники, каталоги, книги, off-line презентации, off - line журналы, корпоративная пресса, сопровождающая информация для програмного обеспечения). Компиляция с различными системами защиты информации. Сиситема внутреннего поиска. Поддержка всех функций HTML,CSS,MySQL. Один EXE файл.

Написание статей и публикаций. Обработка текста. Наполнение контента сайтов. Переводы Анг-Рус,Нем-Рус,Исп-Рус,Фр-Рус,Ит-Рус. Возможность получать информацию с сайтов на перечисленных языках.

Все хотят работать с профессиональными, грамотными фрилансерами, но многие только пишут что они такие. На самом деле оказывается что для многих фриланс это развлечение. Для меня это работа, а к работе я отношусь более чем ответственно и серьёзно. Все работы которые описаны выше действительно выполняю. Это не для ассортимента. Что умею, то и делаю. И делаю качественно!

Рад буду сотрудничать с ответственными работодателями.