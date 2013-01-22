Битрикс-малый бизнес, установить стандартный магазин (бесплатный)+мобильную версию+все бесплатные примочки битрикса к инет магазинам. Переработать дизайн и категории (там в стандарте идет мебель, у меня тема будет другая). Пишите сроки и стоимость работ.