stan-i

Сергей stan-i

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Магазин на Битриксе

    Битрикс-малый бизнес, установить стандартный магазин (бесплатный)+мобильную версию+все бесплатные примочки битрикса к инет магазинам. Переработать дизайн и категории (там в стандарте идет мебель, у меня тема будет другая). Пишите сроки и стоимость работ.

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать сайт под ключ

    Необходимо подготовить тематический портал аналог p e t o v o d . ru Функционал точно такой же, тематика будет другая. Смотрите аналог, указывайте стоимость и сроки изготовления.

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт "под ключ"

    Требуется сайт под ключ для розничной компании Есть шаблон http://livedemo00.template-help.com/osc_33157/index.php?cPath=1_9&amp;osCsid=pt7r51kp9rara45fkpdesaiu03 Нужно подготовить полностью работающий интернет магазин. 1.Необходимо адаптировать шаблон под нас: изменения в "шапке" сайта (адреса магазинов и ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад