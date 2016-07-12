IT Консалтинг - как разрабатывать интернет приложения без FAKE!

Наша команда инженеров, готова проконсультировать вас по всем возникшим вопросам и трудностям организации рабочего процесса. ЗВОНИТЕ +38 063 110 4381

Наша цель - привнести на рынок комплекс IT и InternetMarketing услуг, которые помогут создавать интернет приложения, сайты, магазины отвечающие ожиданиям владельца проекта!

Наша философия - информация которой мы хотим делится и помогать своим опытом тем, кто в этом нуждается.

Здравствуйте, меня зовут Станислав.

В 2003 году я окончил факультет "Компьютерная графика и интернет технологии" в академии "Шаг".

Я предоставляю услуги IT Консалтинга по проектированию и разработке инет приложений.

1) Проектирование и координирование работы (онлайн бизнеса).

2) Стратегии предотвращения срыва разработки.

3) Web сервисы, сетевое программирование.

4) HTML5 Приложения.

5) PHP & JS программирование.

Мой опыт в разработке инет приложений более 5 лет.

Я практикующий инженер-программист, за годы работы у меня накопился багаж опыта по созданию инет приложений, сайтов. В моей практике присутствует, опыт ведение онлайн бизнеса (интернет магазин обуви, производство одежды - управление линией легкой одежды). Стоит отметить, что мой опыт отнюдь не складывался только из побед и успеха.

Мной и моей командой создана методика, позволяющая с самого начала, избежать ошибок на этапе проектирования и разработки будущего проекта.

В команде, участвуют специалисты - интернет маркетолог, UI-дизайнер, менеджеры, UX-дизайнер(психолог) и колл-центр по работе с предпринимателями.

Мы владеем технологиями и практиками, способными с вероятностью до 90%, провести проект вашего будущего онлайн бизнеса, до стадии возврата финансовых вложений. Научим не сдавать завоеванные позиции. И идти только вперед.

По статистике, 80% проектов становятся провальными - FAKE! :

1) Самое важная ошибка, как проводилась аналитика рынка, сегмента!

2) Не верно спроектированы сроки - человеческий фактор.

3) Не учтены отказы softwear и hardwear.

4) Неверно рассчитан бюджет разработки продукта.

5) Нет предварительной рекламной компании. Цифры ваши друзья.

Пример:

Инженер - архитектор проекта, не владелец, допустил серию ошибок, которые мы рассмотрели ранее.

И тут не поспоришь, по определению владелец бизнеса, как бы хорошо не разбирался в своих делах не может спрогнозировать те или иные обстоятельства касающиеся IT сферы. А архитектор, просто забыл выполнить задачу.

Скажу, что на своей практике, я работал в лишь в нескольких компаниях с укомплектованным штатом специалистов IT.

Не бойтесь делегировать свои обязанности тому, кто в этом лучше разбирается и имеет на это время, или погрязните в рутине. Решения вы сможете генерировать сами, а вот быть везде нет! И в конце дня вы будете знать, что

Пришло время отнестись к такой задаче основательно и хорошо подумав. Ясно, что вы или другой предприниматель не захотите соглашаться с тем, что может, что то не получится!

Но, вы можете не ходить в потемках!

И не заниматься тем, чтобы изучать среду разработки программистов и сколько времени на самом деле им нужно чтоб написать тот или иной модуль.

Вникать в основы дизайна, и доказывать дизайнеру, что он рисует не то что вам нравится! Дизайнер 100% создает то что необходимо для визуализации деталей вашего проекта. А когда его проект оживет в сети, вы сможете провести анализ дизайнерской работы.

Если вы уже начали развивать свой бизнес в инете, то это процесс нескончаемый.

Все меняется, красота, требования к функционалу вашего сервиса - сайта.

Я продемонстрировал вам ошибки проектирования будущего онлайн бизнеса.