Осычнюк Станислав Евгеньевич (резюме)

ОБРАЗОВАНИЕ

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Уровень образования высшее

ВНУ им. Даля

Период обучения

2000-2005

Специальность

Метрология и измерительная техника (стандартизация и сертификация)

Специалист

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Владение ПК: программные продукты, степень владения.

Опытный пользователь, cборка – разборка – починка - настройка ПК, Light converse, BestCut, AutoCad, SolidWorks (Junior), Компас 3D, 3ds max (Junior), Adobe Photoshop (Junior), HTML, CSS (Junior), Javascript (совсем Junior), MS Office, Windows (на ты), Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects (Junior)

Знание иностранных языков, уровень владения.

русский, украинский, английский базовый

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Дата рождения

28.03.1983

Семейное положение

Гражданский брак

Наличие детей

нет

Возможность командировок

Да

Личные качества

целеустремленность, умение работать в команде, пунктуальность, легко обучаемость, психологическая устойчивость,

ответственность

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Опыт работы

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Название организации

ЧП Алатау

Период работы

05,2011 – 11,2014

Должность

Инженер – конструктор, начальник цеха, менеджер

Сфера деятельности

Изготовление пулестойких банковских конструкций

Основные обязанности

Подготовка чертежей, закупок, технического задания, выезд на замеры, управление цехом

(12 человек), авторский надзор, общение с клиентами, участие в тендерах,

разработка новых изделий, обслуживание сайта компании

Название организации

«Хот Джем Рекодс»

Период работы

09,2005 – 12,2010

Должность

Светотехник – звукорежиссер, системный администратор

Сфера деятельности

Киноиндустрия, инсталляция звукового оборудования

Основные обязанности

Подключение, настройка и управление световым оборудованием, подключение звукового

оборудования, электрик, общение с клиентами, командировки, мелкий ремонт

оборудования, ремонт ПК, настройка локальной сети, установка и обслуживание

программного обеспечения студии

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