Добро пожаловать.
Если вы заходите на мою страницу впервые то этот текст именно для вас !
Я являюсь основателем небольшой, но профессиональной группы свободных профессионалов, которые осуществляют предоставление услуг полного цикла по разработке сайтов и web – продукции.
Я бы хотел рассказать Вам о том, что я мы можем вам предложить:
- Разработка графической концепции
- Верстка любого макета (HTML разметка)
- Подбор и настройка CMS
- Разработка модулей
- Наполнение и написание статей
Мы производим комплексную работу, поэтому можем оледенить все вышеперечисленное:
- Сайт под ключ
Также мы можем предложить разработку:
- Фирменного стиля
Или разработать макеты эксклюзивных вариантов по отдельности:
- Визитки
- Фирменные бланки
- Фирменные папки
- Дизайн СD-DVD диски
- Календари
- Другую фирменную продукцию
Портфолио
- Юридическая фирма "LexPractica"631 просмотр