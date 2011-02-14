Создание сайтов под ключ, верстка, дизайн, фирменный стиль.

Добро пожаловать.

Если вы заходите на мою страницу впервые то этот текст именно для вас !

Я являюсь основателем небольшой, но профессиональной группы свободных профессионалов, которые осуществляют предоставление услуг полного цикла по разработке сайтов и web – продукции.

Я бы хотел рассказать Вам о том, что я мы можем вам предложить:

- Разработка графической концепции

- Верстка любого макета (HTML разметка)

- Подбор и настройка CMS

- Разработка модулей

- Наполнение и написание статей

Мы производим комплексную работу, поэтому можем оледенить все вышеперечисленное:

- Сайт под ключ

Также мы можем предложить разработку:

- Фирменного стиля

Или разработать макеты эксклюзивных вариантов по отдельности:

- Визитки

- Фирменные бланки

- Фирменные папки

- Дизайн СD-DVD диски

- Календари

- Другую фирменную продукцию